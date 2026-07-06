به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید رحیمی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این پارک روز دوشنبه در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور افرادی مشکوک در حاشیه جاده منتهی به یکی از امامزاده‌های واقع در محدوده تحت مدیریت پارک، برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: متخلفان با مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند و در جریان تعقیب، با ایجاد رعب و تهدید، سعی در اخلال در روند انجام مأموریت قانونی نیرو‌های یگان حفاظت داشتند. مأموران با انسداد مسیر، خودروی متخلفان را متوقف کردند، اما یکی از سرنشینان به همراه بخشی از ادوات از محل متواری شد.

وی ادامه داد: در ادامه، دو نفر از متخلفان با مقاومت فیزیکی، توهین و ضرب و جرح مأموران یگان حفاظت، آنان را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه این درگیری، دو محیط‌بان مصدوم شدند.

سرپرست اداره پارک ملی کرخه بیان کرد: در این حادثه، محیط‌بان نعیم دباط از ناحیه صورت دچار جراحت و خونریزی شد و پس از انتقال توسط اورژانس برای درمان در مرکز درمانی بستری و جهت ادامه روند درمان به شهرستان دزفول منتقل شد. همچنین محیط‌بان سلیمی از ناحیه صورت دچار جراحات سطحی شد و اینجانب نیز از ناحیه مچ دست بر اثر اصابت چوب دچار آسیب شدم.

رحیمی با بیان اینکه حال عمومی مصدومان مساعد گزارش شده است، افزود: نیرو‌های یگان حفاظت با وجود صدمات وارده تا زمان حضور مأموران انتظامی و تکمیل اقدامات قانونی در محل باقی ماندند. در این عملیات، دو نفر از متخلفان دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری فرد متواری ادامه دارد.