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همزمان با آیین تشییع پیکر قائد شهید امت، حضرت امام خامنهای رضواناللهعلیه مراسم سوگواری و تشییع نمادین با حضور گسترده مردم در میدان امامزاده عبدالله همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مراسم نمادین وداع با رهبر شهید با شرکت اقشار مختلف در امام زاده عبدالله برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن تجدید میثاق با آرمانهای آیت الله خامنهای با سید مجتبی حسینی خامنهای تجدید بیعت کردند و خواهان انتقام خون او شدند، در بین مردم نوجوانان هم با حضوری پرشور بر تداوم راه رهبر شهیدشان تا آخرین لحظه و قطرهی خون خود تاکید کردند.