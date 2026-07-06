به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مراسم نمادین وداع با رهبر شهید با شرکت اقشار مختلف در امام زاده عبدالله برگزار شد و شرکت کنندگان ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های آیت الله خامنه‌ای با سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید بیعت کردند و خواهان انتقام خون او شدند، در بین مردم نوجوانان هم با حضوری پرشور بر تداوم راه رهبر شهیدشان تا آخرین لحظه و قطره‌ی خون خود تاکید کردند.