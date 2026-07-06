به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان گفت: به منظور فراهم شدن امکان حضور مردم شمال استان در مراسم وداع و تشییع قائد عظیم الشان انقلاب فردا سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در کاشان و آران و بیدگل تعطیل رسمی اعلام شد.

مهدی جمالی نژاد افزود:با توجه به درخواست‌های مکرر و سیل خروشان مطالبات مردمی در شمال استان اصفهان، به‌ویژه اهالی ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجاورت استان قم برای حضور در مراسم تشییع و وداع با پیکر پاک رهبر شهید در قم با تعطیلی رسمی ادارات، بانک‌ها و مراکز آموزشی این دو شهرستان در روز سه‌شنبه موافقت شد.