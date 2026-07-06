امام جمعه سیرجان در آیین گرامیداشت قائد شهید در حسینیه ثارالله کرمان، توجه بسیار ویژه رهبر شهید به منافع مردم و بیت المال را الگوی عملی نیرو‌های پر افتخار مسلح جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان امام جمعه سیرجان در آیین گرامیداشت قائد شهید در حسینیه ثارالله کرمان، توجه بسیار ویژه رهبر شهید به منافع مردم و بیت المال را الگوی عملی نیرو‌های پر افتخار مسلح جمهوری اسلامی ایران برشمرد.

حجت الاسلام مسلمی در این آیین باشکوه گفت: رشادت ها، کمالات و ویژگی‌های مبارزات فردی رهبری شهید به نحوی بود که ایشان یک لحظه از دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی غافل نبودند.

وی با اشاره به تحمیل جنگ ۸ ساله و دو جنگ اخیر به میهن عزیزمان افزود: همه شاهد بودیم رهبر شهید در همه این ادوار جنگی و دفاعی در خط مقدم جبهه‌ها حضور داشتند و همین امر به الگوی نیرو‌های مسلح عزیزمان نیز تبدیل شده است.

امام جمعه سیرجان با اشاره به استمرار راه و آرمان‌های امام امت و شهدا در سیره فکری و عملی نیرو‌های مسلح گفت: به نمایندگی از سوی عموم مردم از ارتش قهرمان، سپاه جان فشان و مجموعه انتظامی حامی و پشتیبان قدردانی و همه در رکاب جانشین به حق قائد شهید و نیرو‌های مسلح، عاشقانه خدمت می‌کنیم.