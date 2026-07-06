گیلانیان غیور و بصیر همزمان با برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت در تهران، با برگزاری مراسم عزاداری در میدان شهدای ذهاب رشت، بر ماندگاریشان در مسیر انقلاب تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز و همزمان با برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت در تهران، مردم سوگوار گیلان در میدان شهدای ذهاب رشت، مراسم عزاداری برگزاری کردند.

گیلانیان با حضور پرشور در این مراسم، با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران پیمانی دوباره بستند و اعلام کردند که مستحکم و استوار در مسیری که رهبرشان نشان داده است، خواهند ماند.