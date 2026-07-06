پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد ملی آیین تشییع رهبر شهید گفت: پیکرهای مطهر پیش از اذان صبح به مسجد مقدس جمکران میرسند و پس از ادای نماز، مراسم تشییع پیکرها از مسجد جمکران به سمت حرم حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیاکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی آئین تشییع رهبر شهید در گفتوگو با شبکه خبر با اشاره به ادامه مراسم تشییع تا حوالی عصر در تهران، اظهار داشت: پس از پایان مراسم در پایتخت، پیکرهای مطهر برای انتقال به شهر مقدس قم آمادهسازی میشود. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پیکرهای مطهر پیش از اذان صبح به مسجد مقدس جمکران میرسد و پس از اقامه نماز صبح، توسط یکی از مراجع عظام تقلید بر پیکرهای مطهر شهدا و پیکر رهبر شهیدمان نماز اقامه خواهد شد. پس از ادای نماز نیز مراسم تشییع پیکرها از مسجد مقدس جمکران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) برگزار میشود.
وی با تشریح برنامههای پس از برگزاری مراسم در قم افزود: پس از پایان آیین تشییع در شهر مقدس قم، پیکرهای مطهر فردا شب به شهر مقدس نجف اشرف منتقل خواهد شد. در فرودگاه نجف اشرف نیز مراسم استقبال رسمی از پیکرهای مطهر با حضور مقامات عالیرتبه، نمایندگان ارتش، سران و بزرگان عشایر و نمایندگان محترم مجلس کشور عراق برگزار میگردد.
عذرخواهی پورجمشیدیان از مردم تهران
دبیر ستاد ملی آیین تشییع رهبر شهید در بخش دیگری از سخنان خود ضمن عذرخواهی از مردم شریف تهران و میهمانان حاضر در مراسم پایتخت، تصریح کرد: انتظار مردم این بود که پیکرهای مطهر از نقطه آغازین مراسم، یعنی شرقیترین نقطه تهران در خیابان دماوند وارد مسیر تشییع شود. اما با توجه به تأکیدات ستاد ملی برگزاری مراسم، بیت شریف رهبر شهیدمان و نیز سفارش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت داشتن امنیت، ایمنی و سلامت مردم و تلاش برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل و رفاه حال آنان، بررسیهای کارشناسی انجام شد. در مسیر تعیینشده، نقاطی همچون پلهای هوایی و زیرگذرها وجود داشت که احتمال بروز مشکلاتی برای سلامت مردم را افزایش میداد. با وجود تلاشهای فراوان، به دلیل فراهم نشدن شرایط ایمنی لازم و صرفاً به دلیل حفظ سلامت مردم، ناچار شدیم پیکرهای مطهر را از اواسط خیابان آزادی وارد مسیر تشییع کنیم.
پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: همانگونه که مشاهده شد، حتی شروع از اواسط مسیر نیز زمانبر بود و اگر پیکرها از ابتدای مسیر حرکت داده میشدند، احتمال داشت مراسم تا انتهای شب نیز به پایان نرسد؛ لذا ضمن عذرخواهی مجدد از همه مردم، میهمانان و عزیزانی که از این بابت خاطرشان مکدر شد، اطمینان میدهم که این تصمیم صرفاً در راستای حفظ سلامت آنان بوده است. ما میان آوردن پیکرها از ابتدای مسیر و حفظ ایمنی و سلامت مردم، دومی را انتخاب کردیم و امیدواریم مردم عذر ما را بپذیرند. با توجه به ادامه و طولانی بودن مسیر، انشاءالله همه مردم توانستهاند خود را به پیکرهای مطهر برسانند و این مراسم در کمال آرامش و سلامت برگزار شود. از همه شما مردم خوب سپاسگزاریم.