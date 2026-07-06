روایت قهرمان البرزی از دیدار با رهبر شهید انقلاب اسلامی
قهرمان تیم ملی موی تای و مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی با بیان خاطرهای از دیدار خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: پیام محبتآمیز و دیدار با ایشان نقطه عطف زندگی ورزشیام بود و ارزش آن برای من از صدها مدال طلا بیشتر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
فرشته حسنزاده، قهرمان مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، با حضور در برنامه «امروز البرز» از خاطره دیدار خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی و تأثیر عمیق این دیدار بر زندگی شخصی و ورزشیاش سخن گفت.
وی در برنامه امروز البرز اظهار کرد: در جریان مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، از آنجا که رهبر شهید انقلاب اسلامی را رهبر همه کشورهای اسلامی میدانستم، آرزو داشتم مدال طلای خود را به ایشان تقدیم کنم. تنها ۴۸ ساعت پس از مطرح شدن این موضوع، پیامی از سوی ایشان دریافت کردم که در آن فرموده بودند: «سلام مرا به او برسانید و بگویید از طلا، همت، تلاش، ایمان و اعتماد به نفس تو ارزشمندتر است، دخترم.»
حسنزاده به مجری سیمای البرز افزود: یک هفته بعد و پس از بازگشت به ایران، در روز مادر توفیق دیدار حضوری با رهبر شهید انقلاب اسلامی را پیدا کردم و از دستان ایشان هدایایی دریافت کردم. آن دیدار برای من از صدها مدال طلای قهرمانی ارزشمندتر بود و تا همیشه در خاطرم خواهد ماند.
این ورزشکار البرزی با اشاره به نقش این دیدار در مسیر حرفهای خود گفت: همیشه در سختیهای ورزش به خودم میگفتم خسته نشو، روزی نتیجه تلاشهایت را خواهی دید و دیدار با رهبر شهید، پاداش همه آن سالهای تلاش و استقامت بود.وقتی خبر شهادت رهبر انقلاب را شنیدم، باورش برایم بسیار سخت بود. ایشان را از نزدیک دیده بودم؛ شخصیتی نورانی، باصلابت و سرشار از معنویت که دیدارش برایم مانند یک رؤیای شیرین بود.
حسنزاده با بیان اینکه پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی به او امید و انگیزه مضاعفی بخشیده است، تصریح کرد: همواره توصیههای ایشان را به یاد دارم که میفرمودند به سمت درهای بسته بروید و هرگز ناامید نشوید. همین نگاه، امروز نیز چراغ راه من در عرصه ورزش و زندگی است. رهبر شهید انقلاب همواره بر اقتدار ایران و توانمندی ورزشکاران ایرانی تأکید داشتند. اینکه رهبر انقلاب اسلامی برای موفقیت یک ورزشکار دختر پیام میفرستد و از او قدردانی میکند، درس بزرگی از مسئولیتپذیری، توجه به جزئیات و تکریم سرمایههای انسانی بود.
این قهرمان البرزی در پایان با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی جان خود را فدای عزت و اقتدار ایران کردند، گفت: وظیفه ماست که با ادامه راه، تلاش، امید و خدمت به کشور، قدردان این میراث ارزشمند باشیم.