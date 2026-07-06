پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان از روند اجرای طرح توسعه ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت محمودآباد بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرح را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه بازدیدهای مستمر میدانی از طرحهای راهبردی صنعت برق، نصیری مدیرعامل شرکت برق از روند اجرای پروژه توسعه ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت محمودآباد بازدید و آخرین وضعیت پیشرفت این طرح را مورد بررسی قرار داد.
در این بازدید، بر تسریع در تکمیل عملیات اجرایی و بهرهبرداری هرچه سریعتر از طرح تأکید شد تا با ورود این طرح به مدار، پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق منطقه افزایش یافته و خدماترسانی مطلوبتری به مشترکان ارائه شود.