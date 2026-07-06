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در میانه تحولهای پرشتاب زندگی، توجه به جایگاه خانواده و اهمیت فرزندآوری، ضرورتی اجتماعی و آیندهنگرانه و در سخنان رهبر شهید بارها تأکید شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ خانواده، نخستین و مهمترین نهاد اجتماعی است؛ کانونی که در آن، محبت، تربیت و مسئولیتپذیری شکل میگیرد.
در همین چارچوب، موضوع فرزندآوری و تحکیم خانواده، همواره در بیانات رهبران انقلاب از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است.
در این نگاه ها، فرزند نه بار اضافی خانواده، بلکه نعمت الهی و فرصتی برای تداوم حیات، نشاط و بالندگی جامعه است. بر همین اساس، حمایت از خانواده و فراهمکردن زمینه برای فرزندآوری، بخشی از مسئولیت عمومی جامعه و دستگاههای اجرایی تلقی میشود.
از ابتدای دهه ۹۰، رهبر معظم شهید انقلاب در سخنرانیها و بیانات شان بیش از دهها بار به موضوع راهبردی جمعیت و اهمیت فرزندآوری اشاره کردند.
رهبر معظم شهید انقلاب، سیاستهای کلی جمعیّت را که براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود را سال ۱۳۹۳ ابلاغ کردند.
برنامهریزیهای جامع متناسب با سیاستهای جمعیّتی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و تربیت نسل صالح و کارآمد از جمله موارد مورد تأکید در ۱۴ بند سیاستهای کلی جمعیّت است.
رهبر معظم انقلاب هم اواخر اردیبهشت در پاسخ به نامه جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت به مسأله افزایش جمعیت و ربط آن با قدرت و تمدن ایران اسلامی اشاره و بر تلاش روزافزون فعالان مردمی حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری تأکید کردند.
حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای در این نامه فرمودند:لزوم افزایش جمعیت، یکی از مهمترین دغدغههای رهبر معظم شهید انقلاب بود که در بسیاری از جلسه ها، مراودهها و دیدارهای عمومی و اختصاصی بر آن تأکید داشتند و همچنان از مهمترین مسائل راهبردی نظام قلمداد میشود.