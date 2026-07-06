به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ یکصد و بیست‌وششمین اجتماع شبانه مردم شهرستان‌های استان اصفهان در بیعت با رهبری و سوگواری در فراق رهبر شهید، با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان اصفهان برگزار شد.

در شهرستان‌های مختلف استان اصفهان، از گلپایگان، بوئین میاندشت، فریدونشهرو فریدن تا فلاورجان، خوروبیابانک کوهپایه، ورزنه، دهق وعلویجه و شاهین‌شهرتجمع شبانه‌ی پرشور مردم که نشان از اتحاد و همبستگی ملی دارد، برگزار شد.

مردم حاضر در میدان بار دیگر بر خونخواهی رهبر شهید انقلاب و بیعت و وفاداری خود با رهبری تأکید کردند وحضور میلیونی مردم در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب را خاری در چشم دشمنان بیان کردند و گفتند تا ظهور امام زمان (عج) در صحنه خواهند ماند.