ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در بوشهر

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان زیر پوشش بهزیستی در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه مشترک، روند اجرای این طرح‌ها به صورت هفتگی رصد و پیگیری خواهد شد.