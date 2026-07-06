ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان بهزیستی در بوشهر
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان زیر پوشش بهزیستی در قالب تفاهمنامههای مشترک خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه مشترک، روند اجرای این طرحها به صورت هفتگی رصد و پیگیری خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر برومند در نشست مشترک با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به ابلاغ تفاهمنامه مشترک ۸ هزار واحدی در سطح کشور اعلام کرد سهمیه استان بوشهر بوشهر ۲۰۰ واحد تعیین شده که در کلیه شهرها و روستاها جهت ساخت و یا تکمیل واحدهای مسکونی مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی اجرا خواهد شد.
وی همچنین از تأمین مسکن این مددجویان در قالب سایر تفاهمنامهها از جمله تفاهمنامه ۱۰ هزار واحد، نهضت ملی مسکن، واحدهای خسارت دیده بر اثر جنگ تحمیلی سوم و مسئولیتهای اجتماعی نفت و شورای راهبردی پتروشیمیها اشاره کرد که در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد مسکونی این مددجویان با اولویت در دست ساخت و تعمیر قرار گرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به حمایتهای دولت در حوزه تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار، بیان کرد: متقاضیان دارای زمین در تمامی شهرهای استان که در دهکهای درآمدی یک تا چهار قرار دارند، میتوانند از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله بهرهمند شوند.
برومند ادامه داد: همچنین در روستاهای واقع در حریم شهرها، واگذاری زمین با اولویت متقاضیان زیر پوشش نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر، تصریح کرد: هماکنون طرحهای نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال اجراست و ۳۵۰ نفر از متقاضیان این طرح را مددجویان زیر پوشش سازمان بهزیستی تشکیل میدهند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر در ادامه با ارائه گزارشی از روند جبران خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی در استان گفت: تا کنون خسارت ۱۴۳ واحد مسکونی متعلق به مددجویان زیر پوشش بهزیستی در مناطق حادثه دیده نیز پرداخت شده است.