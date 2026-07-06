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مراسم باشکوه و تاریخی وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، در صدر اخبار خبرگزاریها در جنوب شرق آسیا قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم باشکوه و تاریخی وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، در صدر اخبار خبرگزاریها در جنوب شرق آسیا قرار گرفت. رسانههای نوشتاری و تصویری کشورهایی همچون مالزی، اندونزی، فیلیپین، تایلند، استرالیا، همگی از این وداع باشکوه گفتند.
از مالزی، یک هیئت بلند پایه سیاسی و همچنین نمایندگان تشکلهای اسلامی و گروهی از اصحاب رسانه این کشور برای شرکت در این مراسم به تهران سفر کردهاند.
بازتاب گسترده این مراسم در رسانههای جنوب شرق آسیا، نشاندهنده توجه ویژه افکار عمومی و رسانههای منطقه به این رویداد مهم و ابعاد بینالمللی آن است.