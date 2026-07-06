در پی حادثه‌ای دلخراش در ساعات اولیه صبح، یک خودروی پراید در محدوده دانسفهان قزوین واژگون و یکی از سرنشینان آن فوت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس پلیس راه استان قزوین اعلام کرد: این حادثه حوالی ساعت ۷ صبح در محدوده دانسفهان رخ داده است. طبق بررسی‌های اولیه، راننده خودرو که از کرمانشاه راهی کرج بوده به دلیل خستگی مفرط و خواب‌آلودگی، کنترل خودرو را از دست داده و از جاده خارج شده و در نهایت خودرو دچار واژگونی شده است.

سرهنگ تقی خانی گفت: در این سانحه، یک خانم ۵۷ ساله که مادر همسر راننده بوده و در جایگاه سرنشین حضور داشته، به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی، از داخل خودرو به بیرون پرتاب شده و در دم جان خود را از دست داده است. راننده خودرو نیز بر اثر شدت ضربه مصدوم شده و بلافاصله به مراکز درمانی منتقل گردید.

نیروهای امدادی پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دادند.