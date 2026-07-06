الگوسازی از سیره رهبر شهید، زمینهساز تربیت نسلی مقاوم و مسئولیتپذیر است
کارشناس کودک و نوجوان البرز، با تأکید بر نقش الگوهای رفتاری در تربیت نسل آینده گفت: معرفی سیره و سبک زندگی رهبر شهید انقلاب به کودکان و نوجوانان، میتواند روحیه تابآوری، مسئولیتپذیری، سادهزیستی و عدالتخواهی را در آنان تقویت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، طیبی، کارشناس کودک و نوجوان، با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به اهمیت الگوهای تربیتی در شکلگیری شخصیت کودکان و نوجوانان اظهار کرد: زمانی که کودک دغدغه عدالت اجتماعی داشته باشد، بسیاری از چالشها و ناهنجاریهای رفتاری او کاهش مییابد و این موضوع از خانواده و رفتار والدین آغاز میشود.
کودکان بیش از آنکه از گفتار والدین تأثیر بگیرند، از رفتار آنان الگوبرداری میکنند؛ بنابراین پدران و مادران باید ارزشهایی را که انتظار دارند فرزندانشان به آن پایبند باشند، در عمل به نمایش بگذارند.
طیبی با تأکید بر معرفی شخصیتهای بزرگ بهعنوان الگو برای نسل نوجوان به مجری سیمای البرز گفت: آشنایی کودکان با زندگی رهبران فقید و عالیمقام، بهویژه رهبر شهید انقلاب، زمینهساز تقویت روحیه مقاومت، ایستادگی و تابآوری در آنان است. بیان سختیها، شکنجهها و استقامت ایشان در مسیر دینداری، الگویی ارزشمند برای نسل جوان به شمار میرود.
این کارشناس کودک و نوجوان مطالعه سخنرانیها، آثار و فرمایشهای رهبر شهید انقلاب اسلامی را راهنمایی برای شناخت مسیر حق دانست و تصریح کرد: سادهزیستی، مردمداری، حفظ کرامت انسانها و شیوه تعامل اجتماعی از مهمترین ویژگیهای سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی است که میتواند در تربیت نسل آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به یکی از خاطرات زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز اظهار داشت: ایشان در اوج تحصیل و پیشرفت علمی، به دلیل بیماری پدر، خدمت به خانواده را بر ادامه مسیر شخصی مقدم دانستند و بعدها این تصمیم را منشأ خیر و برکت الهی معرفی کردند.
طیبی در پایان با اشاره به برخی دغدغههای امروز خانوادهها درباره فرزندآوری گفت: نگاه صرفاً مادی و محاسبات دنیایی نباید جایگزین ارزشهای دینی و اخلاقی شود و توجه به سیره و منش رهبر شهید میتواند زمینهساز خیر، برکت و استحکام بنیان خانواده باشد.