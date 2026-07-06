در بسته شهروندخبرنگار، روایت مردم از خدمت‌رسانی‌ به زائران و عزاداران، خروش پرشور جانفدایان و طنین شعار‌های استکبارستیزبه تصویر کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهروندخبرنگار این بار، روایتگر قطره‌ای از دریای بیکران حضور ملت ایران در بدرقه باشکوه رهبر شهید شده؛ روایتی که مردم با دوربین‌های خودشون ثبت کردند؛ از خدمت‌رسانی‌های عاشقانه به زائران و عزاداران، تا خروش پرشور مردم و طنین شعار‌های استکبارستیز؛ تصاویری که تنها گوشه‌ای از حماسه‌ای بزرگ، ماندگار و فراموش‌نشدنی را به تصویر کشیده.

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