شهرستان پاکدشت با تجهیز تمامی ظرفیت‌های اجرایی، ترافیکی و مردمی، میزبان هزاران زائر در آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب شد تا مسیر تردد و پذیرایی از این عزیزان در بالاترین سطح کیفیت فراهم گردد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی قمی فرماندار پاکدشت با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این شهرستان برای برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: از نخستین روز‌های ابلاغ مأموریت، ستاد هماهنگی استقبال از زائران با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی و انتظامی تشکیل شد و با تقسیم دقیق وظایف، همه ظرفیت‌های شهرستان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به کار گرفته شد.

وی با بیان اینکه پاکدشت به دلیل قرار گرفتن در مسیر بزرگراه امام رضا (ع) یکی از محور‌های مهم تردد زائران به شمار می‌رود، افزود: بر اساس مصوبات کمیته حمل‌ونقل و ترافیک استانداری تهران، برنامه‌ریزی جامعی برای مدیریت ترافیک، تسهیل تردد و کاهش بار ترافیکی محور امام رضا (ع) انجام شد تا عبور و مرور زائران و شهروندان بدون مشکل انجام شود.

فرماندار پاکدشت از آماده‌سازی فاز نخست کمربندی جنوبی این شهرستان به طول ۹ کیلومتر به عنوان مسیر جایگزین خبر داد و گفت: این مسیر با انجام عملیات ایمن‌سازی، نصب علائم راهنمایی، خط‌کشی، اصلاح هندسی تقاطع‌ها و تجهیز به امکانات ترافیکی، در صورت افزایش حجم تردد مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک ایفا می‌کند.

قمی با اشاره به بازدید‌های مستمر میدانی از محور‌های مواصلاتی و محل استقرار موکب‌ها، تصریح کرد: جلسات ستاد مدیریت بحران و ستاد استقبال از زائران به‌صورت روزانه برگزار شد و تمامی نواقص احتمالی در حوزه‌های ترافیکی، خدماتی و زیرساختی با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برطرف شد تا خدمات‌رسانی در بالاترین سطح ممکن انجام گیرد.

وی با تأکید بر مشارکت گسترده مردم در این رویداد، گفت: هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، خیران، مساجد و مجموعه‌های مردمی با همراهی فرمانداری، ۱۴ موکب در نقاط مختلف شهرستان و در امتداد محور امام رضا (ع) برپا کرده‌اند که به‌صورت شبانه‌روزی خدماتی نظیر توزیع غذا، نوشیدنی، اسکان، خدمات فرهنگی و امدادی را به زائران ارائه می‌کنند.

فرماندار پاکدشت ادامه داد: برای خدمات‌رسانی مطلوب، ظرفیت لازم جهت پذیرایی و پشتیبانی از حدود ۵۰ هزار زائر فراهم شده و علاوه بر تجهیز مدارس، مساجد و حسینیه‌ها، ۱۵۰ دستگاه اتوبوس نیز برای جابه‌جایی زائران به محل برگزاری آیین وداع و تشییع پیش‌بینی شده است.

قمی با قدردانی از حضور پرشور مردم پاکدشت اظهار داشت: صحنه‌های شکل‌گرفته در موکب‌های مردمی، جلوه‌ای از روحیه ایثار، همدلی و خدمت خالصانه است که یادآور فضای معنوی پیاده‌روی اربعین است. مردم این شهرستان با عشق و ارادت، تمام توان خود را برای تکریم زائران و عزاداران رهبر شهید به میدان آورده‌اند.

وی با اشاره به همراهی مجموعه مدیریتی استان و شهرستان تأکید کرد: حمایت‌های استاندار تهران، همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مردمی موجب شد تمامی برنامه‌ها مطابق زمان‌بندی اجرا شود و شهرستان با آمادگی کامل از زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید استقبال کند.

فرماندار پاکدشت در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران این مراسم، افتخاری بزرگ برای مردم ولایت‌مدار پاکدشت است و همه دستگاه‌های اجرایی تا پایان برگزاری مراسم در آماده‌باش کامل خواهند بود تا خدمات‌رسانی با نظم، امنیت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.