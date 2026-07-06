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آستان قدس رضوی با صدور اطلاعیهای، تمهیدات این نهاد را برای مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی ،آستان قدس رضوی با هدف میزبانی شایسته از زائران شرکت کننده در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای گرانقدر از خانواده معظم ایشان، مجموعهای از خدمات ویژه را پیش بینی و تدارک دیده است:
بر این اساس با همیاری خادمیاران رضوی، ۳۰ موکب پذیرایی در مسیرهای مواصلاتی منتهی به مشهد مقدس به ویژه مجتمعهای میان راهی امام رضا علیه السلام فعال شده و مشغول خدمت رسانی است.
در شهر مشهد و اطراف حرم مطهر رضوی نیز با تجمیع تمامی ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف آستان قدس رضوی و هم افزایی شبکه خدمت شامل خدام، خادمیاران و تشکلهای مردمی، بیش از ۴۰۰ موکب خدمت رسان آماده پذیرایی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.
در زمینه اسکان و استراحت زائران عزیز نیز، دهها هزار نفر شب اسکان در مواکب و مجموعههای وابسته به آستان قدس رضوی هم، چون زائر سرا و زائر شهر رضوی، موسسه تربیت بدنی، موسسه جوانان، مدارس و دانشگاه امام رضا علیه السلام و... تدارک دیده شده است.
تمامی ظرفیتهای درمانی آستان قدس رضوی از جمله بیمارستان فوق تخصصی رضوی و دارالشفای امام (ع) متشکل از ۱۲۰ گروه مجهز پزشکی با ۲ هزار ۵۰۰ نفر کادر درمان نیز در خدمت دلدادگان امام شهید خواهند بود.
زائران عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موارد میتوانند با سامانه ملی پاسخگویی آستان قدس رضوی به شماره تلفن ۱۳۸ تماس بگیرند یا به پرتال جامع آستان قدس رضوی به آدرس www.razavi.ir و صفحات رسمی آستان قدس رضوی در شبکههای اجتماعی مراجعه نمایند.