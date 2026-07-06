کارشناس و تحلیلگر حوزه‌های سیاسی، با حضور در برنامه «امروز البرز» با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی یک حکیم بود و رفتار و عملکرد حکمت‌آمیز ایشان به‌روشنی در عرصه‌های مختلف نمایان شد. گرایش قلبی مردم به ایشان نیز جلوه‌ای از باور عمیق ایمانی و اعتماد عمومی به این شخصیت برجسته بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، غفور خوئینی حضور گسترده مردم در آیین تشییع و نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را نشانه‌ای از عظمت انقلاب اسلامی دانست و گفت: این حضور باشکوه، دشمنان را نیز به اعتراف درباره همراهی و دلبستگی مردم به انقلاب اسلامی و رهبری واداشت و نشان داد که پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب همچنان استوار است.

این تحلیلگر سیاسی با تأکید بر اثرگذاری اجتماعی و جهانی رهبر شهید در برنامه سیمای البرز گفت: پیشنهاد می‌کنم پژوهشگران و دانشجویان با انجام تحقیقات علمی، ابعاد این حضور مردمی و تأثیر جهانی شخصیت رهبر شهید را با نمونه‌های مشابه در جهان مقایسه و بررسی کنند.

خوئینی با بیان اینکه رهبر شهید نقش مهمی در احیای جبهه مقاومت و تقویت انسجام اجتماعی ایفا کرد به مجری سیمای البرز گفت: ایشان پیشگام مسیر شهادت و مقاومت بود و مردم نیز عظمت این راه را به‌خوبی درک کرده‌اند.

استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی در پایان حضور در برنامه امروز البرز خاطرنشان کرد: راه نورانی رهبر شهید، راه عشق به وطن، مقاومت، علم و بصیرت است و این مسیر باید تحت هدایت ولی‌فقیه زمان ادامه یابد. این گفتمان امروز در وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، تداوم دارد و حفظ وحدت، انسجام اجتماعی و عمل به رهنمود‌های رهبر شهید، مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه است.