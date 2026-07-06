پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب گفت: استفاده از کمباینهای مجهز به هد مخصوص برداشت نخود، علاوه بر کاهش هزینههای تولید، نقش مهمی در افزایش بهرهوری و سرعت برداشت محصول دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شاپور منصوری هدف از اجرای این طرح را افزایش بهرهوری، ارتقای عملکرد مزارع، کاهش هزینههای تولید و صرفهجویی در زمان برداشت عنوان کرد و افزود: مکانیزه شدن برداشت، ضمن کاهش وابستگی به نیروی انسانی، کیفیت و سرعت جمعآوری محصول را نیز افزایش میدهد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب با مقایسه کشت پاییزه و بهاره نخود، گفت: نخود پاییزه به دلیل بهرهگیری بهتر از نزولات جوی، طول دوره رشد بیشتر، مقاومت بالاتر در برابر آفات و بیماریهای قارچی و امکان برداشت مکانیزه، از مزیتهای قابل توجهی نسبت به ارقام بهاره برخوردار است.
منصوری ادامه داد: عملکرد ارقام پاییزه بین یکهزار و ۲۰۰ تا یکهزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است، در حالی که این میزان در ارقام بهاره معمولاً بین ۳۵۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم در هکتار برآورد میشود.
وی با اشاره به ارقام کشتشده در منطقه، افزود: ارقام «عادل»، «منصور»، «هاشم» و «گوکسو» از جمله ارقام نخود پاییزه هستند که در مزارع بخش گواور کشت شدهاند.
منصوری خاطرنشان کرد: بخش گواور با بیش از پنج هزار هکتار سطح زیر کشت نخود دیم، یکی از مهمترین مناطق تولید این محصول در استان کرمانشاه به شمار میرود که از این میزان، حدود یکهزار و ۳۰۰ هکتار به کشت پاییزه اختصاص یافته است.