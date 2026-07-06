به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برگزاری با شکوه آئین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: این تشییع در دنیا بی‌نظیر است، وعده حق رهبر عزیز و شهیدمان محقق شد و ملت مبعوث شده به میدان آمدند، این حضور پر شور جلوه اقتدار و عظمت نظام جمهوری اسلامی و اراده ملت ایران برای ایستادگی در برابر دشمنان است.

وی با تأکید بر این که این حضور پرشور جلوه تحقق وعده الهی برای نصرتِ ملت مبعوث شده است، گفت: حضور مردم فقط برای تشییع امام شهید نیست، بلکه حمایت از راهبرد عظیم امام شهیدمان در جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار آمریکا است. ایستادگی و مقاومت برای ادامه راه امام شهیدمان پیام مهم این حضور پر شور است. ملت ایران با انسجام و وحدت حول محور آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، راه رهبر شهیدمان را ادامه خواهند داد.