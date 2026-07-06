پخش زنده
امروز: -
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان از انتشار فراخوان سوگواره «تحریر وداع» با هدف ثبت آیینهای سوگواری عشایر خوزستان در شهادت امام شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود میرزاپور با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: فراخوان سوگواره «تحریر وداع» با هدف ثبت آیینهای سوگواری عشایر خوزستان در شهادت امام شهید امت منتشر شد.
وی افزود: این سوگواره با محوریت انعکاس آیینهای سنتی و حماسی اقوام و عشایر خوزستان در سوگ و بدرقه قائد شهید امت و با هدف پاسداشت سنتهای اصیل عزاداری، ثبت جلوههای ارادت اقوام استان به ساحت امام شهید امت و مستندسازی آیینهای حماسی برگزار میشود.
میرزاپور با بیان اینکه سوگواره «تحریر وداع» در سه بخش اصلی میزبان آثار هنرمندان و علاقهمندان خواهد بود، اضافه کرد: حماسهخوانی و رجزخوانی، عکس (با دوربین یا تلفن همراه) و فیلم مستند (حداکثر ۱۰ دقیقه) از جمله بخشهای این مراسم است.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد خوزستان ضمن دعوت از تمامی هنرمندان، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و عشایر غیور استان جهت مشارکت در این رویداد معنوی، بیان داشت: مهلت نهایی ارسال آثار تا تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۵ تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه این سوگواره با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد و دبیرخانه فرهنگ و هنر روستا و عشایر خوزستان برگزار میشود، تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسانهای ایتا، بله و روبیکا به شماره ۰۹۹۹۹۰۲۵۳۱۹ارسال کنند.