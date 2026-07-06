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در صحنهای که بازتابدهنده درهمتنیدگی ابعاد تاریخی، عقیدتی و سیاسی در ایران است، تهران شاهد مراسم تشییع تاریخی امام شهید سید علی خامنهای است؛ تشییعی که به عنوان ایستگاهی سرنوشتساز در تاریخ کشور توصیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در میان حضور بینالمللی گسترده در تهران، هیئتی بلندپایه از تونس به ریاست مفتی جمهوری تونس برای ادای احترام و عرض تسلیت شرکت کرد؛ حضوری که نشانگر روابط دیپلماتیک و معنوی میان تونس و کانون ثقل ایران است. حضور رسمی تونس برای تأکید بر عمق پیوندهایی بود که از تفاوتهای سیاسی فراتر میرود و جوهر تقدیر از نمادهای فکری و سیاسیِ تأثیرگذار بر مسیر منطقه را لمس میکند. این مراسم، مادهی دسم و غنی برای تحلیلهای سیاسی در تونس ایجاد کرد و خوانشها از ابعاد و پیامدهای آن بر آینده ایران و منطقه متفاوت بود.
«زهیر حمدی»، دبیرکل جریان مردمی تونس (التیار الشعبی)، تأکید کرد: تشییع میلیونی شهید امام خامنهای، شایسته رهبری جهانی است که یاور آرمانهای ملتها، بهویژه فلسطین و مقاومت در برابر اشغالگری در تمامی جبههها بوده است.
وی افزود: او در طول ۴۰ سال، با اعتقاد به عدالت آرمان ملت خود و آرمانهای عادلانه منطقه و جهان در مواجهه با استعمار و صهیونیسم، جان خود، خانواده و یارانش را تقدیم کرد.
حمدی ادامه داد: او میتوانست مانند سلاطین و پادشاهان زندگی کند و بر منطقه فرمان براند، اما راه حق و شهادت را برگزید. امام خامنهای امروز نه، چون یک فارس یا یک شیعه، بلکه به عنوان یکی از قهرمانان تاریخ که برای یک آرمان قربانی داد، تشییع میشود.
«محسن النابتی»، سخنگوی جریان مردمی تونس نیز در گفتوگو با «العهد» درباره نشانههای این تشییع گفت: ایران را نباید تنها از طریق توانمندی نظامیاش خواند، بلکه باید از طریق «قدرت روایت ملی» آن دید؛ روایتی که موفق شده حافظه تاریخی دور را به زمان حالِ پیچیده پیوند بزند.
وی اشاره کرد که مشارکت میلیونی مردمی، بازتاب همان «قدرت معنوی عظیم» است که مشروعیت خود را از تلفیق میراث تاریخی – از کوروش تا عصر مدرن – با مظلومیت عقیدتی میگیرد و این تشییع را از یک «مصیبت» به یک «نیروی پیشران» جدید برای ساختن آینده تبدیل میکند.
از سوی دیگر، «کمال بن یونس»، روزنامهنگار تونسی، در تحلیل خود برای «العهد» بر جنبههای ژئوپلیتیک و دیپلماتیک صحنه تمرکز کرد و گفت: حضور گسترده بینالمللی و خیزش مردمی، پیامهای روشنی از میزان انسجام جبهه داخلی ایران علیرغم فشارهای خارجی مخابره میکند. بن یونس معتقد است: این تشییع، لحظه آزمون میزان توانایی نهادهای دولتی ایران برای انتقال مسالمتآمیز قدرت است.
وی تأکید کرد: روایتی که ناظران به آن اشاره کردهاند، همان تضمینی است که مانع از فروپاشی دولت در مرحله پس از امام خامنهای خواهد شد.
با ادامه مراسم به سمت ایستگاههای دیگر در عراق و در نهایت شهر مشهد، مراسم تشییع شهیدِ فقید با مشارکت هیئتهای بینالمللی و انبوه مردم، بهترین بیانگر یک پروژه ملی است که میکوشد نسلهای متوالی را با یک دیدگاه واحد پیوند دهد.