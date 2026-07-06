نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اندیشه‌ها و رویکرد‌های رهبر شهید انقلاب، دشمن‌شناسی، اتکا به توان داخلی و اعتماد به مردم را از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، علی حدادپور، نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «نگاه مردم» با اشاره به اندیشه‌ها و رویکرد‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر اهمیت دشمن‌شناسی و اتکا به توان داخلی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید همواره بر شناخت دشمن و ایستادگی در برابر نظام سلطه تأکید داشت، گفت: پیشرفت‌های علمی، نظامی و فناوری ایران حاصل تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و حمایت از جریان‌های دانش‌بنیان است؛ دستاورد‌هایی که به گفته ایشان، جایگاه جمهوری اسلامی را در عرصه‌های مختلف ارتقا داده و موجب ناکامی دشمنان شده است.

حدادپور با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید درباره جریان روشنفکری غرب‌گرا افزود: ایشان معتقد بودند حل مسائل کشور در گرو اعتماد به مردم و ظرفیت‌های داخلی است، نه وابستگی به قدرت‌های استعماری و نگاه صرف به غرب.

وی همچنین با تأکید بر اینکه تفکر اسلامی برخاسته از آموزه‌های اصیل دین اسلام است، اظهار کرد: پس از شهادت رهبر انقلاب، مسئولیت مدیران و مسئولان برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی سنگین‌تر شده و استمرار این مسیر نیازمند همدلی و تلاش مضاعف است.

این کارشناس با اشاره به اظهارات برخی نظریه‌پردازان غربی درباره تحولات اخیر، گفت: اقتدار و پویایی انقلاب اسلامی امروز بیش از گذشته مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته و این موضوع نشان‌دهنده تأثیرگذاری گفتمان انقلاب در عرصه بین‌المللی است.

حدادپور در پایان، حضور گسترده مردم و فعالیت موکب‌های مردمی را جلوه‌ای از روحیه بسیجی و همبستگی ملی دانست و افزود: برپایی موکب‌ها در شهرستان‌های استان البرز، از جمله موکب شهرستان نظرآباد، نمادی از فرهنگ خدمت‌رسانی و میزبانی مردم استان از زائران این آیین است.