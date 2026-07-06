به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب برای چندمین روز جزو تیترهای اصلی رسانه های جهان قرار داشت.

پخش زنده مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در رسانه‌های ترکیه

شبکه «اولوسال» ترکیه با پخش زنده مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای از تهران، حضور گسترده مردم را به صورت لحظه به لحظه پوشش دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، «توفیق کالان» مدیرمسئول روزنامه آیدینلیک که از محل مراسم گزارش می‌داد، با بیان اینکه از نخستین ساعات بامداد، خیابان‌های منتهی به محل برگزاری مراسم مملو از جمعیت بوده است، گفت: «از ساعت پنج صبح در محل حاضر شدیم، اما همان زمان نیز جمعیت بسیار گسترده بود. اکنون میلیون‌ها نفر در مراسم حضور دارند و حرکت در میان جمعیت حتی چند متر نیز به‌سختی امکان‌پذیر است.»

وی با اشاره به طولانی بودن مسیر تشییع افزود: «این مراسم تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه نمایش اراده، شجاعت و عزم مردم ایران است. شعار‌های "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و شعار‌های مرتبط با مقاومت و انتقام، بیش از همه در میان جمعیت شنیده می‌شود.»

کالان همچنین حضور گسترده زنان را از ویژگی‌های این مراسم دانست و گفت میلیون‌ها زن با پرچم‌ها و تصاویر رهبر شهید در مراسم حضور یافته‌اند و با توجه به حجم جمعیت، احتمال دارد آیین تشییع تا ساعات پایانی شب ادامه یابد.

مدیر مسئول آیدینلیک با اشاره به فضای حاکم بر مراسم تأکید کرد: «پس از مشاهده این صحنه‌ها، هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود که ایران متحد نیست. میلیون‌ها نفر با حضور خود این پیام را می‌دهند که از مسیر رهبر شهید خود منحرف نخواهند شد و در صورت لزوم، بار دیگر از کشورشان دفاع خواهند کرد.»

وی در پایان با اشاره به استقبال مردم از گروه خبری اعزامی ترکیه گفت: هر جا اعلام می‌کردند از ترکیه و شبکه اولوسال آمده‌اند، با استقبال گسترده مردم روبه‌رو می‌شدند و بسیاری از حاضران بر ضرورت تقویت همکاری و همبستگی میان ایران و ترکیه تأکید می‌کردند.

بازتاب آئین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران در شبکه الجزیره انگلیسی

خبرنگار شبکه «الجزیره انگلیسی»، در پلاتوی خود به بیان دیده هایش از آئین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران پرداخت.

شبکه «الجزیره» با اعلام در جریان بودن «آئین تشییع پیکر «آیت‌الله علی خامنه‌ای»، رهبر فقید ایران، در پایتخت این کشور»، افزود: همزمان با انتقال تابوت در سطح شهر تهران، ده‌ها هزار نفر در خیابان‌ها صف کشیده‌اند.

آئین تشییع پیکر رهبر فقید ایران، آیت الله علی خامنه‌ای، در پایتخت در جریان است. همزمان با انتقال تابوت در خیابان‌های تهران، ده‌ها هزار نفر در مسیر حرکت (کاروان) صف کشیده‌اند. این آئین پس از دو روز عزاداری و برگزاری نماز در مصلای بزرگ تهران برگزار می‌شود. این بخشی از آئین تشییع شش‌روزه‌ای است که با خاکسپاری آیت الله خامنه‌ای در زادگاهش، شهر مشهد، در روز پنج‌شنبه به پایان می‌رسد. «رسول سردار»، خبرنگار الجزیره، این آئین را در تهران پوشش می‌دهد.

خبرنگار: اینجا در خیابان آزادی تهران، صد‌ها هزار ایرانی گرد هم آمده‌اند تا ادای احترام کنند و با رهبر فقید ایران، علی خامنه‌ای، وداع نمایند. درست پشت سر من، می‌توانید تریلر حامل تابوت علی خامنه‌ای را ببینید که به آرامی از میان جمعیت عبور می‌کند؛ زیرا صد‌ها هزار نفر این لحظه را فرصتی می‌دانند تا با مردی که نزدیک به چهار دهه رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، خداحافظی کنند؛ و تنها تابوت او نیست که در معرض دید قرار دارد، بلکه تابوت نوه‌اش، نوه‌ی سه ساله‌اش نیز هست؛ در واقع، آن تابوت کوچک متعلق به اوست؛ و همچنین تابوت داماد، عروس و دخترش نیز هست. در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، در نخستین روز درگیری‌های اخیر، او به همراه تقریباً تمام اعضای خانواده درجه یک خود ترور شد. پیش بینی می‌شود پیکر علی خامنه‌ای به میدان آزادی در اینجا منتقل شود. این مرحله پایانی آئین تشییع در تهران است. سپس در روز‌های آینده، پیکر او به (شهرهای) «کربلا» و «نجف» در عراق منتقل می‌گردد و در نهایت، او در مشهد ایران به خاک سپرده می‌شود. «رسول سردار – الجزیره - تهران».

میلیون‌ها عزادار در خیابان‌های تهران؛ مراسم تشییع آیت‌الله خامنه‌ای از نمای هوایی

ایکس المیادین گزارش داد رسانه ملی ایران با انتشار تصاویری هوایی از حضور گسترده مردم در خیابان‌های تهران، از ادامه مراسم تشییع و تجدید بیعت میلیون‌ها نفر با آیت‌الله علی خامنه‌ای خبر داد.

تصاویر هوایی منتشرشده از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، خیابان‌های تهران را مملو از جمعیتی نشان می‌دهد که برای ادای احترام به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، در مراسم تشییع حضور یافته‌اند.

بر اساس این گزارش، طی چهار روز گذشته، از ساعات اولیه بامداد، میلیون‌ها نفر در خیابان‌های پایتخت حضور یافته‌اند تا ضمن ادای احترام به رهبر فقید، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمان‌ها و مسیری که او ترسیم کرده بود، تأکید کنند و بر ادامه آن مسیر سوگند یاد کنند.

پیام شرکت کنندگان مراسم تشییع به ترامپ: «کارت را تمام می‌کنیم، دونالد!»

صفحه «کلش ریپورت» در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار تصویری از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در تهران نوشت: «پیامی از ایران برای ترامپ: کارت را تمام خواهیم کرد، دونالد! از توجه ات به این موضوع متشکریم!»

ابراز شگفتی شبکه فرانسوی از جمعیت تشییع کنندگان در تهران؛ تخمین جمعیت ۲۰ میلیونی

مراسم تشییع پیکر آیت الله سید علی خامنه‌ای، (رهبر شهید ایران) برای آخرین وداع و ادای احترام عمومی روز دوشنبه در خیابان‌های تهران آغاز شد.

انتظار می‌رود این مراسم حدود ده ساعت طول بکشد و حدود ۲۰ میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند. به گزارش شبکه تلویزیونی TV۵ فرانسه:

نریشن: جمعیت در خیابان‌های تهران بسیار زیاد و متراکم است و انتظار می‌رود به ۲۰ میلیون نفر برسد. رژیم از مردم خواست به طور گسترده در مراسم تشییع ملی رهبر که (در حملات آمریکا و اسرائیل) کشته شد (به شهادت رسید)، شرکت کنند. هدف اعلام شده، نمایش واقعی قدرت در برابر ایالات متحده و اسرائیل است. بر روی پلاکارد‌های حاوی تصاویر دونالد ترامپ و همه کسانی که دستور حذف علی خامنه‌ای را داده بودند، نوشته شده است: خون به پا خواهد شد.

شهروند ایرانی- از شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید: ما اینجا نیستیم که وداع کنیم، ما برای انتقام اینجا هستیم؛ و ما انتقام خواهیم گرفت. این یکی از سخت‌ترین روزهاست.

هرگز تصور نمی‌کردیم که روزی مجبور شویم در مراسم تشییع رهبرمان شرکت کنیم.

نریشن: تابوت (حامل پیکر سید) علی خامنه‌ای و بستگانش که آنها نیز در حملات هوایی اسرائیل و آمریکا در تاریخ ۲۸ فوریه کشته شدند (به شهادت رسیدند)، تا حدود ۱۲ ساعت از نمادین‌ترین مکان‌های تهران عبور خواهد کرد.

روز گذشته سه پسر وی برای ادای احترام به مجتمع مذهبی مصلای بزرگ تهران آمدند، اما از مجتبی، جانشین تعیین شده وی، که خود در حملات زخمی شده و از آن زمان تا کنون در ملاء عام ظاهر نشده است، خبری نبود. آخرین پیام وی که دیروز منتشر شد، انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه بود.

شهروند ایرانی- از شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید: احساس کودکی را دارم که پدرش، بزرگترش و حامی اش را از دست داده است. این موضوع مرا بسیار غمگین می‌کند. امیدوارم خداوند در این مصیبت به همه ما کمک کند.

نریشن: در پایان این مراسم، تابوت به شهر مقدس قم و سپس به زیارتگاه‌های شیعیان در عراق منتقل خواهد شد. مراسم خاکسپاری نیز قرار است روز پنج شنبه در شهر مشهد، زادگاه وی برگزار شود.

شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، پرچم‌های آمریکا و انگلیس را به آتش کشیدند خبرگزاری «رویترز» با انتشار ویدیویی از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در تهران نوشت: «شرکت کنندگان در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی فقید ایران، در تهران، پرچم‌های آمریکا و انگلیس را به آتش کشیدند. بر روی یکی از بنر‌هایی که شرکت کنندگان در مراسم در دست داشتند، تصویری از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیده می‌شد که در پایین آن عبارت «خون به پا خواهد شد» نوشته شده بود.»

بدرقه قائد شهید امت در رسانه‌های جنوب شرق آسیا