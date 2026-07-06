به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این اجتماع شهروندانی که توفیق حضور در مراسم اصلی تشییع را نیافتند با حضور پرشور خود، بار دیگر حماسه‌ای ماندگار خلق کردند و ثابت کردند که ایران اسلامی همواره پایدار و سربلند است.

گزارشی از محمدعلی سهیل پور خبرنگار صداوسیمای اصفهان

این گردهمایی باشکوه در راستای پاسداشت مقام والای شهید قائد امت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد و مردم ولایت‌مدار اصفهان با حضور حداکثری خود، همدلی و همبستگی خویش را با رهبر شهید به نمایش گذاشتند.

علاوه بر اجتماع امروز، برنامه‌های تجمعات شبانه جاماندگان نیز همچنان از ساعت ۲۲ تا ۲۴ هر شب در میدان امام حسین (ع) برپاست.