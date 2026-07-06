مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز، در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبر البرز از تدارک برنامه‌های گسترده فرهنگی و خدماتی برای میزبانی از زائران و برگزاری آیین‌های بدرقه در مساجد استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، حجت‌الاسلام ولایی‌برحق با بیان اینکه علاوه بر فراهم‌سازی شرایط اسکان و تسهیل عبور و مرور زائران، ویژه‌برنامه‌های متعددی نیز در سطح استان پیش‌بینی شده است، گفت: اسکان زائران در مساجد، حسینیه‌ها و مصلی‌های استان در حال انجام است و این مراکز با همکاری مجموعه‌های مردمی و فرهنگی آماده خدمت‌رسانی هستند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز در گفتگوی زنده با بخش خبری البرز افزود: تجمع‌های خیابانی مردمی همچنان در نقاط مختلف استان ادامه دارد و همزمان با آیین تشییع، برنامه‌های نمادین بدرقه و ادای احترام نیز در البرز برگزار خواهد شد تا مردم بتوانند از راه دور در این مراسم مشارکت کنند.

حجت‌الاسلام ولایی‌برحق همچنین از برگزاری مراسم ختم سراسری خبر داد و به مجری برنامه اخبار البرز اظهار کرد: غروب روز جمعه، همزمان با سراسر کشور، آیین‌های ختم و بزرگداشت در مساجد و حسینیه‌های استان البرز برگزار می‌شود و از عموم مردم برای حضور در این مراسم دعوت می‌شود.