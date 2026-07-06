به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داوود چاشیانی اظهار داشت: با توجه به پیش بینی افزایش دما و رشد مصرف آب در مناطق تحت پوشش عملیات نصب پمپ با همکاری واحد بهره برداری و تعمیرات در کمترین زمان ممکن انجام شد و این پمپ پس از تستهای اولیه، در کارگاه سیم پیچی این اداره تست و با موفقیت وارد مدار بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: این پمپ جدید که جایگزین بخشی از توان عملیاتی قبلی شده، ضمن افزایش ظرفیت انتقال آب به میزان چشمگیر، نقش مؤثری در کاهش افت فشار، پایداری شبکه توزیع و جلوگیری از قطعی آب در ساعات پیک مصرف خواهد داشت.

مدیر آبفا منطقه بندرماهشهر با تقدیر از تلاش شبانه روزی اکیپهای اجرایی و فنی، خاطرنشان کرد: همکاران ما در گروه بهره برداری، با وجود گرمای شدید هوا، با روحیه جهادی نسبت به نصب و راه اندازی این تجهیزات اقدام کردند تا هیچگونه خللی در خدمات رسانی به شهروندان ایجاد نشود.

چاشیانی نیز در تکمیل این خبر بیان کرد: با هماهنگی های انجام شده، برنامه پایش مستمر فشار و دبی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با اقداماتی از این دست، تابستان پیشِ رو را بدون تنش آبی سپری کنیم.

وی اعلام کرد شهروندان می‌توانند هرگونه مشکل یا گزارش مرتبط با آب و فاضلاب را از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن پیگیری شود.