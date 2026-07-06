بیش از هزار نفر از مردم سوادکوه شمالی برای شرکت در مراسم وداع، تشییع و تجدید پیمان با رهبر شهید؛ به تهران عزیمت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بیش از هزار نفر از مردم سوادکوه شمالی برای شرکت در مراسم وداع، تشییع و تجدید پیمان با رهبر شهید؛ به تهران عزیمت کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سوادکوه شمالی با اعلام اعزام گسترده خودرو‌ها و اتوبوس‌ها برای شرکت در مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید»، از حرکت حماسی مردم و نیرو‌های بسیجی این منطقه برای وداع با رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد.

سرهنگ علی شالیکار افزود: بیش از هزار نفر از مردم شهرستان سوادکوه شمالی با ۵ دستگاه اتوبوس و بیش از ۱۳۰ دستگاه خودروی شخصی راهی تهران شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه شمالی با تأکید بر عمق احساسات و پایبندی مردم منطقه به مقام عظمای ولایت خاطرنشان کرد: این اعزام تنها یک جابه‌جایی ساده برای حضور در مراسم تشییع نیست؛ بلکه این حرکت، نمادی از «تجدید بیعت» و پیمان‌بندی دوباره با اصول و ارزش‌هایی است که رهبر شهید در طول عمر پربرکت خود برای آن تلاش کردند.

وی با لحنی حماسی افزود: این خودرو‌ها و اتوبوس‌ها در واقع حامل پیام عشق و وفاداری مردم سوادکوه شمالی هستند. ما نه تنها برای وداع و تشییع، بلکه برای تجدید میثاق با خون شهید و همچنین در راستای حرکت نمادین برای "خونخواهی" و طلب بخشایش از رهبر جانفدا، در این مسیر حاضر شده‌ایم.

سرهنگ شالیکار خاطر نشان کرد: تمامی هماهنگی‌های لجستیکی و امنیتی برای این مأموریت انجام شده و نیرو‌های بسیجی و مردم متدین منطقه با آمادگی کامل، آماده‌اند تا در کنار یکدیگر، آخرین وداع خود را با رهبری که مایه عزت و اقتدار ملت بود، انجام دهند.

وی تأکید کرد که این حرکت، نشان‌دهنده ایستادگی و عدم تزلزل مردم در برابر هرگونه توطئه دشمن پس از این فقدان بزرگ است.