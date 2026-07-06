معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ حضور حماسی و بی‌نظیر قشر‌های مختلف مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را نشانه وفاداری ملت به رهبر و خادمان شهید خود و همبستگی ملی عنوان کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مسعود سمیعی‌نژاد امروز در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: حضور پرشور مردم در این مراسم، صحنه‌هایی خلق کرد که هر بیننده‌ای را دچار شگفتی و غبطه می‌کرد.

وی ادامه داد: جمعیت انبوهی که برای ادای دین به صحنه آمده بودند، نشان داد که پیوند میان ملت و خادمانشان ناگسستنی است.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با تاکید بر تنوع بی‌نظیر شرکت‌کنندگان در این آیین تشییع رهبر شهید، افزود: حضور هم‌زمان همه نسل‌ها در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از همبستگی ملی را به نمایش گذاشت و ابعاد این حضور و ابراز وفاداری عملی به رهبر شهیدشان، فراتر از تصور و مایه افتخار و سربلندی بود.

وی گفت: این ایستادگی و وفاداری ملت، مسئولیت مدیران را در مسیر خدمت‌رسانی بی‌وقفه و همت‌آفرین در بخش‌های مختلف کشور دوچندان می‌کند.

مراسم تشییع پیکر مطهر مجاهد شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله نفس‌الزکیه)، شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری، شهیده زهرا حدادعادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی امروز دوشنبه ۱۵ تیر با حضور پرشور عزاداران برگزار شد.