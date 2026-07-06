همدلی دستگاههای اجرایی البرز برای میزبانی از زائران
معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماتی این شهرستان برای میزبانی از زائران آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
مهرور با حضور در برنامه «سین هشتم» سیمای استانی البرز اظهار کرد: مردم کرج طی ماههای گذشته هر شب با حضور در میادین و تجمعهای خیابانی، همراهی و وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم افزود: به مناسبت آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، ۹ موکب با مشارکت دستگاههای مختلف برپا شده و همه ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و مردمی برای استقبال از زائرانی که از استانهای مختلف به البرز سفر میکنند، به کار گرفته شده است.
فرماندار ویژه کرج در این مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد: تمامی دستگاهها با همدلی و هماهنگی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا شرایط مناسبی برای اسکان، پذیرایی و خدمترسانی به زائران فراهم شود و مردم مهماننواز کرج نیز آماده میزبانی شایسته از میهمانان این مراسم هستند.