معاون استاندار و فرماندار ویژه کرج از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و خدماتی این شهرستان برای میزبانی از زائران آیین وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مهرور با حضور در برنامه «سین هشتم» سیمای استانی البرز اظهار کرد: مردم کرج طی ماه‌های گذشته هر شب با حضور در میادین و تجمع‌های خیابانی، همراهی و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم افزود: به مناسبت آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، ۹ موکب با مشارکت دستگاه‌های مختلف برپا شده و همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی برای استقبال از زائرانی که از استان‌های مختلف به البرز سفر می‌کنند، به کار گرفته شده است.

فرماندار ویژه کرج در این مصاحبه تلویزیونی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها با همدلی و هماهنگی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا شرایط مناسبی برای اسکان، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران فراهم شود و مردم مهمان‌نواز کرج نیز آماده میزبانی شایسته از میهمانان این مراسم هستند.