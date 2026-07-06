سواد رسانهای، پیشنیاز تربیت نسلی آگاه و توانمند
کارشناس کودک و نوجوان، با حضور در برنامه «امروز البرز» با تأکید بر اهمیت سواد رسانهای در تربیت نسل آینده، گفت: رسانه تنها یک ابزار است و استفاده صحیح از آن نیازمند سواد و آگاهی است. فرزندان ما پیش از هر چیز باید به سواد استفاده از رسانه مجهز شوند تا بتوانند با بصیرت و قدرت تشخیص، مسائل مختلف را تحلیل و مدیریت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
علی ذوالفقاری به مخاطبان سیمای البرز گفت: توانایی برخورد آگاهانه با رویدادها و بازگرداندن شرایط غیرعادی به وضعیت عادی، نیازمند بصیرت است. این بصیرت زمانی شکل میگیرد که کودکان و نوجوانان در مواجهه با انتخابهای روزمره، قدرت تشخیص و انتخاب منطقی را به دست آورند.
ذوالفقاری با اشاره به آموزههای قرآنی به مجری سیمای البرز اظهار کرد: در نظام ولایی، حق و باطل به صورت نور و ظلمت معرفی شدهاند و حرکت از ظلمت به سوی نور، نشانه هدایت انسان است. از این رو، ضروری است فرزندان با مفهوم دوگانگی حق و باطل آشنا شوند و قدرت تمایز میان آنها را پیدا کنند.
این کارشناس کودک و نوجوان، روش صحیح آموزش را مبتنی بر فطرت دانست و گفت: زبان فطرت، زبان آیات الهی است و هر حادثهای در جهان، نشانهای برای شناخت حقیقت به شمار میرود. اگر انسان نگاه آیتبین داشته باشد، میتواند حکمت و عبرت نهفته در رخدادها را کشف کرده و ارتباط عمیقتری با خداوند برقرار کند.
وی همچنین با بیان اینکه ولایت دارای سه لایه محبت، مودت و نصرت است در برنامه سیمای البرز تصریح کرد: فرزندان باید بدانند محبت خود را نسبت به چه چیزی و چه کسی ابراز میکنند. داشتن شاخص برای محبت و شناخت واقعیتها، زمینه تشخیص حق از باطل را فراهم میکند.
ذوالفقاری در پایان برنامه زنده امروز البرز خاطرنشان کرد: در فضای رسانهای امروز، آگاهی از مرزهای حق و باطل و شناخت جبهههای مختلف، ضرورتی انکارناپذیر است. نوجوانان باید بیاموزند در فضای مجازی و رسانهای با قدرت تحلیل و تشخیص عمل کنند و بدانند محبت، همراهی و حمایت خود را در چه مسیری قرار دهند.