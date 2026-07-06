پیشرفت با تکیه بر توان داخلی و سرمایه جوانان محقق میشود
استاد دانشگاه، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» با تأکید بر اهمیت روایت پیشرفت کشور گفت: روایت پیشرفت یعنی دستیابی به فناوریهایی که پس از ۴۷ سال، وابستگی کشور به خارج را کاهش داده و ایران را در صنایع مختلف، از تأمین مواد اولیه تا ساخت محصولات، به سمت خودکفایی سوق داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
محمد علی دانش مهر با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور گفت: برای دستیابی به پیشرفت، باید میان رشتههای مختلف علمی و دانشگاهی وحدت و همافزایی ایجاد شود تا بتوانیم در حوزههایی همچون تولید دارو و فناوریهای نوین به موفقیتهای بیشتری دست یابیم.
دانشمهر با بیان اینکه ایران از نعمت چهار فصل، منابع طبیعی و پوشش گیاهی کمنظیر برخوردار است، اظهار کرد: بهرهبرداری صحیح از این ظرفیتهای ارزشمند میتواند زمینهساز رشد چندین برابری کشور در حوزههای مختلف باشد و این موضوع تنها یک شعار نیست، بلکه ظرفیتی واقعی برای دستیابی به دستاوردهای بزرگ در کوتاهترین زمان است.
این استاد دانشگاه، جوانان را بزرگترین سرمایه کشور دانست و گفت: مهمترین داشته ما نیروی انسانی متخصص و جوان است. اگر جوانان در مسیر تخصص خود بهکار گرفته شوند و این ظرفیت با مدیریت صحیح و نظاممند همراه باشد، میتوان به بالاترین سطح بهرهوری و پیشرفت دست یافت. شور و اشتیاق مردم نسبت به ایران، امری قلبی و برخاسته از باور و اعتقاد آنان است.
دانشمهر در پایان با اشاره به نبرد حق و باطل، نقش رسانهها را مهم ارزیابی کرد و به مجری سیمای البرز گفت: رسانههای غربی تلاش میکنند حقیقت را پنهان کنند، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، ولایت و باورهای خود مسیر حق را ادامه خواهند داد.