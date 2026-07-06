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معاون اول رئیسجمهور با حضور در سازمان اورژانس کشور، ضمن دریافت گزارش جامع خدماترسانی در مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید مقاومت، از تلاشهای شبانهروزی و تخصصی کادر فوریتهای پزشکی تقدیر کرد و بر لزوم آمادگی کامل برای ارائه خدمات در مراسم اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، امروز با حضور در سازمان اورژانس کشور، با دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان و نماینده تامالاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید دیدار و گفتگو کرد.
در ابتدای این نشست، دکتر جعفر میعادفر گزارشی جامع از اقدامات، آمار و تمهیدات بهداشتی و درمانی پیشبینی شده برای این مراسم فراملی ارائه داد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به استقرار بیمارستانهای صحرایی مجهز به تخصصهای مختلف در نقاط کلیدی مسیرهای تشییع گفت: با برنامهریزی دقیق، فرآیند انتقال و جابهجایی مصدومان و مراجعان توسط پایگاههای اورژانس به بهترین شکل انجام شد و خوشبختانه با تلاش خستگیناپذیر همکارانمان، ۳ مورد احیای قلبی ریوی موفق (۲ مورد در اورژانس و ۱ مورد در بیمارستان) در جریان این مراسم به ثبت رسید.
میعادفر همچنین به افزایش چشمگیر ناوگان موتوری جهت سرعتبخشی به خدمات در نقاط شلوغ، نظارت دقیق و مستمر بر بهداشت محیط و سلامت آب آشامیدنی توزیعشده، و نیز استفاده ظرفیتهای انتقال ریلی برای جابهجایی ایمن بیماران در این مراسم اشاره کرد و از اختصاص اعتبارات ویژه جهت خرید خودروهای امدادی قدردانی کرد.
در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با تقدیر از گزارش آماری ارائه شده و ارزیابی مثبت از عملکرد حوزه سلامت کشور اظهار کرد: بخش سلامت کشور همواره در مقاطع حساس بهویژه در دوران جنگ اخیر کارنامه درخشانی داشته است. در رویداد فراملی تشییع رهبر شهید نیز سازمان اورژانس کشور تاکنون بسیار توانمند، هماهنگ و ایثارگرانه عمل کرده است و خدماترسانی شایستهای به مردم عزیز و عزاداران ارائه داده است.
او با اشاره به اهمیت نوسازی و تقویت تجهیزات فوریتهای پزشکی، بر موضوع خرید آمبولانسهای مشارکتی و لزوم مشارکت فعال خودروسازان داخلی در ساخت و تجهیز ناوگان خودرویی اورژانس تاکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه، با نگاهی به عملکرد کلان نظام سلامت، از تلاشهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای متولی سلامت نیز به صورت ویژه تقدیر کرد.
عارف با اشاره به اهمیت همافزایی میانبخشی، تصریح کرد: موفقیت در مدیریت این رویداد فراملی، مرهون یک کار تیمی گسترده و هماهنگی دقیق میان تمامی ارکان حوزه سلامت کشور بوده است؛ تجربهای که نشاندهنده توانمندی و انسجام ساختار درمانی کشور در مواجهه با چالشهای بزرگ است و باید به عنوان یک الگوی مدیریتی کارآمد در سایر برنامهها نیز استمرار یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ و ارتقای سلامت زائران را از اولویتهای اساسی دانست و تصریح کرد: تجربه موفق و ارزشمند خدماترسانی در مراسم تشییع رهبر شهید، باید به عنوان یک پیشزمینه و الگوی عملیاتی به مراسم بزرگ اربعین حسینی و آیینهای دهه آخر ماه صفر متصل شود تا زائران در بالاترین سطح امنیت بهداشتی و درمانی قرار گیرند.