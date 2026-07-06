برخورد خودرو لاماری و موتورسیکلت در جاده داراب استان فارس، یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

یک کشته و سه مصدوم در برخورد سواری و موتورسیکلت در جاده داراب

یک کشته و سه مصدوم در برخورد سواری و موتورسیکلت در جاده داراب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری لاماری و موتورسیکلت در کیلومتر ۱۰۰ جاده داراب به بندرعباس، نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

محمود حیدری افزود: نجاتگران ضمن ارزیابی و تثبیت صحنه، به انجام کمک‌های اولیه برای سه مصدوم حادثه اقدام و سپس آنان را به مرکز درمانی منتقل کردند.

رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: همچنین پیکر فرد جانباخته که مرد بود به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.