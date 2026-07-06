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برخورد خودرو لاماری و موتورسیکلت در جاده داراب استان فارس، یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف خودروی سواری لاماری و موتورسیکلت در کیلومتر ۱۰۰ جاده داراب به بندرعباس، نجاتگران هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
محمود حیدری افزود: نجاتگران ضمن ارزیابی و تثبیت صحنه، به انجام کمکهای اولیه برای سه مصدوم حادثه اقدام و سپس آنان را به مرکز درمانی منتقل کردند.
رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: همچنین پیکر فرد جانباخته که مرد بود به عوامل انتظامی تحویل داده شد.
شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.