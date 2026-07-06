راوی انقلاب اسلامی و رئیس اسبق جهاد کشاورزی نظرآباد با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین بدرقه، این حضور را یادآور روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: حضور گسترده مردم از همه نسل‌ها، نشان‌دهنده استمرار مسیر انقلاب، قدردانی از جان‌فشانی شهدا و ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، علی‌اصغر منصور خاکی، راوی انقلاب و رئیس اسبق جهاد کشاورزی نظرآباد، با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار کرد: حضور پرشور مردم در آیین بدرقه، یادآور روز‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی است و همان شور و اشتیاقی که در سال ۱۳۵۷ وجود داشت، امروز نیز در میان اقشار مختلف مردم دیده می‌شود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم از ساعات اولیه صبح به مجری برنامه امروز البرز افزود: پیش از باز شدن در‌های مصلی، مردم در خیابان بهشتی صف کشیده بودند و بسیاری نیز نماز صبح خود را در خیابان اقامه کردند؛ صحنه‌هایی که خاطرات ورود حضرت امام خمینی (ره) به کشور را تداعی می‌کند.

منصور خاکی با مرور فراز‌هایی از دوران انقلاب و دفاع مقدس، تأکید کرد: در سال‌های سخت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، امام شهید با روحیه‌ای جهادی در میدان حضور داشتند و همواره بر وحدت، مشارکت مردمی و حرکت الهی تأکید می‌کردند و جهاد را حرکتی برخاسته از ایمان و مردم می‌دانستند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده است، گفت: دشمنان با وجود همه تلاش‌های خود نتوانستند به اهدافشان دست یابند و مقاومت مردم ایران، عامل اصلی ناکامی آنان بود.

راوی انقلاب در برنامه سیمای البرز خاطرنشان کرد: حضور امروز مردم تنها برای بدرقه نیست، بلکه تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادای احترام به جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌هاست و این حضور، پیام روشنی از وفاداری ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی به جهان مخابره می‌کند.

منصور خاکی در پایان با تأکید بر نقش نسل جوان در آینده کشور به مخاطبان سیمای البرز اظهار داشت: جوانان ایران همواره در عرصه‌های علم، پیشرفت و سازندگی خوش درخشیده‌اند و با اتکا به ظرفیت آنان، همراه با صبر و مقاومت، آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم خواهد خورد.