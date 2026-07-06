دستگیری قاتل فراری در عملیات پلیس دشتستان
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری قاتل متواری که در دشتستان مرتکب قتل شده بود خبر داد و گفت: متهم در یک عملیات ضربتی در مناطق کوهستانی استان همجوار به دام افتاد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ جوشن سهرابی اظهار کرد: پس از وقوع قتل مردی ۵۰ ساله اهل دشتستان در اسفند سال گذشته، شناسایی عامل جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت و با اقدامات اطلاعاتی، هویت قاتل شناسایی و مشخص شد به استان همجوار گریخته است.
وی افزود: با گسترش چتر اطلاعاتی، زمانی که متهم در نقاط کوهستانی قصد ملاقات با خانواده خود را داشت، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: از قاتل یک قبضه کلت کمری و یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف شد.
سرهنگ سهرابی گفت: متهم به انگیزه اختلافات قبلی به قتل اعتراف کرد و دو نفر دیگر نیز به اتهام اختفا و جابجایی قاتل (معاونت در قتل) دستگیر و روانه زندان شدند.