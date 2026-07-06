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استاندار و رئیس شورای تامین استان تهران، بهمنظور پایش و مدیریت میدانی روند برگزاری مراسم، از مسیرها و محدودههای مراسم تشییع و بدرقه پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی رصد هوایی انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان بهمنظور رصد میدانی، پایش مسیرها و بررسی آخرین وضعیت حضور مردم، از محدودههای برگزاری مراسم بازدید هوایی کرد.
این بازدید با هدف ارزیابی وضعیت مسیرهای دسترسی، مدیریت جمعیت، روانسازی تردد، هماهنگی دستگاههای خدماترسان و پشتیبانی بهتر از زائران و شرکتکنندگان در مراسم انجام شد.
رئیس شورای تامین استان تهران در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرای تمهیدات پیشبینیشده برای برگزاری منظم، ایمن و باشکوه مراسم تشییع را مورد بررسی قرار داد.