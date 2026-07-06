وزیر نیرو با اشاره به ویژگی‌های برجسته رهبر شهید انقلاب و دستاورد‌های بزرگ کشور در دوران زعامت ایشان، گفت: جمهوری اسلامی ایران در سایه رهبری حکیمانه آن بزرگوار، در بسیاری از حوزه‌های راهبردی از جمله صنعت آب و برق به خودکفایی رسید و به کشوری الگو برای همه آزادگان جهان تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علی‌آبادی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان در شهر تهران گفت: رهبر شهید انقلاب با ایمان راسخ، اخلاص، شجاعت، آینده‌نگری و اتکا به ظرفیت‌های مردم، مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی را هموار ساخت و روحیه خودباوری را در میان ملت و به‌ویژه متخصصان کشور زنده کرد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین میراث‌های آن امام شهید، اعتماد به توان داخلی و باور به ظرفیت نخبگان و جوانان این سرزمین بود؛ نگاهی که موجب شد ایران اسلامی در بسیاری از عرصه‌ها به پیشرفت‌های چشمگیر دست یابد و در برابر فشارها و محدودیت‌ها، مسیر توسعه و استقلال خود را ادامه دهد.

علی آبادی افزود: صنعت آب و برق از جمله بخش‌هایی بود که در دوران زعامت رهبر شهید انقلاب دستاوردهای ارزشمند و ماندگاری را تجربه کرد. تأکید همیشگی ایشان بر خوداتکایی، دانش‌بنیانی و تربیت نیروی انسانی متخصص، زمینه‌ساز تحولات بزرگی در این صنعت شد.

وی تصریح کرد: در ابتدای زعامت رهبر شهید انقلاب، ظرفیت تولید برق کشور حدود ۱۳ هزار مگاوات بود، اما امروز این ظرفیت به بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است و این رشد کم‌نظیر، نمادی از توانمندی متخصصان ایرانی و ثمره روحیه خودباوری است که رهبر شهید انقلاب در کشور تقویت کردند.

وزیر نیرو ادامه داد: در حوزه تأمین آب شرب نیز در آن سال‌ها حدود ۴۰ تصفیه‌خانه آب در سراسر کشور وجود داشت، اما امروز تعداد تصفیه‌خانه‌های آب به بیش از ۲۸۰ واحد رسیده است که نقش بی‌بدیلی در تأمین آب شرب سالم و پایدار برای مردم ایفا می‌کند.

وی افزود: در بخش سدسازی نیز کشور از حدود ۲۹ سد ملی به بیش از ۲۹۰ سد بزرگ و ملی دست یافته است؛ دستاوردی که نقش اساسی در تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی، مدیریت منابع آب و مقابله با خشکسالی دارد و بیانگر پیشرفت‌های بزرگ ایران اسلامی در سایه هدایت‌های آن امام شهید است.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به خدمات‌رسانی گسترده صنعت آب و برق در ایام وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان، گفت: بیش از هشت هزار نفر از کارکنان صنعت آب و برق در استان تهران و همچنین استان‌های قم، خراسان رضوی و دیگر استان‌های معین، در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی درگیر خدمات‌رسانی هستند تا آب و برق پایدار برای این مراسم باشکوه تأمین شود.

عضو کابینه دولت چهاردهم تصریح کرد: در استان تهران، به‌ویژه در روز تشییع، استان‌های همجوار و معین با تمام توان پای کار بودند و با تلاش جهادی و هماهنگی گسترده، برای تأمین پایدار آب و برق این مراسم عظیم و مردمی کوشش کردند.

وی گفت: من دست‌بوس و قدردان همه کارکنان عزیز صنعت آب و برق هستم که در ایام مراسم وداع و تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب و خانواده محترم ایشان، بی‌وقفه مشغول خدمت‌رسانی بودند و صمیمانه از زحمات، تعهد و ایثار آنان تشکر می‌کنم.

علی آبادی افزود: کار وزارت نیرو و صنعت آب و برق برای خدمت‌رسانی به این مراسم باشکوه پایان نیافته است و همکاران ما در استان‌های قم، خراسان رضوی و دیگر استان‌های معین همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در روزهای آینده نیز، همزمان با انتقال و تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان در این استان‌ها، بهترین خدمات را به مردم ارائه کنند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: صنعت آب و برق کشور خود را متعهد می‌داند که راه آن امام شهید را ادامه دهد و با خدمت‌گذاری صادقانه، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش رضایتمندی عمومی و تکیه بر توان داخلی، در مسیر تحقق آرمان‌های بلند ایشان گام بردارد.

وی در پایان تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم با کار و تلاش بیشتر، روح بلند آن امام شهید را از خود راضی نگه داریم و با خدمت بی‌منت به مردم، میراث گران‌سنگ عزت، استقلال و پیشرفتی را که ایشان برای ایران اسلامی به یادگار گذاشتند، حفظ و تقویت کنیم.