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هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، نسبت به اختلال در فعالیتهای دریایی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد ، نسبت به اختلال در فعالیتهای دریایی ، از اواخر وقت سه شنبه ۱۶ تیر تا صبح پنج شنبه ۱۸ تیرماه در استان خبر داد.
🔰توصیف سامانه🔰
جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو
🕒 زمان فعالیت:
اواخر وقت سه شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ تا صبح پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۸
📌منطقه اثر:
نواحی ساحلی و دور از ساحل استان مازندران
⬅️ نوع مخاطره:
وزش باد نسبتاً شدید و موّاج شدن دریا و در سواحل غربی با بارش پراکنده
🌪بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۰ متر برثانیه (۳۶ کیلومتر برساعت) و دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت)
🌊 بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۱.۰ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۶ متر) و دور از ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۲.۱ متر)
⬅️ اثر مخاطره:
⛔️غرق شدن شناگرها
⛔️غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری
⛔️اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی
⛔️اختلال در تردد شناورهای بزرگ
📢توصیه ها:
✅شنا و قایقرانی ممنوع ✅صیادی ممنوع ✅مراقبت و احتیاط در تردد شناورهای بزرگ