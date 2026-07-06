هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، نسبت به اختلال در فعالیت‌های دریایی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد ، نسبت به اختلال در فعالیت‌های دریایی ، از اواخر وقت سه شنبه ۱۶ تیر تا صبح پنج شنبه ۱۸ تیرماه در استان خبر داد.

🔰توصیف سامانه🔰

جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو

🕒 زمان فعالیت:

اواخر وقت سه شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ تا صبح پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۱۸

📌منطقه اثر:

نواحی ساحلی و دور از ساحل استان مازندران

⬅️ نوع مخاطره:

وزش باد نسبتاً شدید و موّاج شدن دریا و در سواحل غربی با بارش پراکنده

🌪بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۰ متر برثانیه (۳۶ کیلومتر برساعت) و دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت)

🌊 بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه نزدیک ساحل تا ۱.۰ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۶ متر) و دور از ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۲.۱ متر)

⬅️ اثر مخاطره:

⛔️غرق شدن شناگر‌ها

⛔️غرق شدن قایق‌ها و شناور‌های گردشگری

⛔️اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی

⛔️اختلال در تردد شناور‌های بزرگ

📢توصیه ها:

✅شنا و قایقرانی ممنوع ✅صیادی ممنوع ✅مراقبت و احتیاط در تردد شناور‌های بزرگ