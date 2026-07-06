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شاعران و مداحان شهرستان کبودراهنگ در وداع بارهبر شهید با آخرین واژهها و شعرهای خود را سرودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محفلی که هر بیت از آن نشان از عشق و ارادت بود به امام شهید انقلاب بود.
امام جمعه شیرین سو در این محفل با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید به شعر و شعرا گفت: رهبر شهید انقلاب همیشه شعر را بعنوان یک رسانه ماندگار بیان می کردند.
سید حسین جعفری مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودراهنگ گفت: درداین هفته بمناسبت وداع و تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب بیش از ۲۰ برنامه معنوی و فرهنگی در سطح شهرستان برگزار میشود.
در این مراسم بیش از ۳۰ شاعران و مداح شرکت کرده بودند