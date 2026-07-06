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خدمات اتوبوسرانی و مترو مشهد، در ایام تشییع قائد شهید امت از ۱۶ تا ۲۰ تیر به صورت رایگان ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: دو هزار و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در قالب ۱۰۷ خط برای جابهجایی شرکتکنندگان در این مراسم پیشبینی شده است.
محسن شریعتی افزود: با بهرهگیری از ظرفیت ناوگان استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، خدماترسانی در مبادی ورودی و مسیرهای تعیینشده تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: در روز ۱۸ تیر نیز ناوگان اتوبوسرانی از ساعت ۳ بامداد آماده خدمترسانی خواهد بود تا شهروندان پس از اقامه نماز صبح در مراسم بدرقه آقای شهید امت حضور یابند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد نیز گفت: سه خط قطار شهری در این ایام با حداکثر ظرفیت فعالیت خواهد کرد و تمامی واگنهای موجود در روز تشییع آقای شهید ایران به کار گرفته میشوند.
سید خلیل منبتی افزود: در خط ۲، قطارهای سهواگنه با فاصله زمانی هفت دقیقه به شهروندان خدمات ارائه خواهند کرد و خدماترسانی مترو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به صورت ۲۴ ساعته ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز با اشاره به آمادگی کامل ناوگان تاکسیرانی گفت: ظرفیت جابهجایی این شبکه روزانه بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون سفر است و با توجه به افزایش تقاضا در روز مراسم، امکان ثبت آمار بالاتر نیز وجود دارد.
مرتضی چایچی افزود: شهروندان میتوانند از طریق شبکه بیسیم تاکسیرانی با شمارههای ۱۳۳، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰ و ۱۸۶۰ درخواست تاکسی ثبت کنند. همچنین از مجموع ۱۰ هزار دستگاه تاکسی فعال در مشهد، ۲۵۰ دستگاه از نوع ون هستند و سایر ناوگان را خودروهای سواری تشکیل میدهند.
مدیران حوزه حملونقل شهری تأکید کردند همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران، تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی مشهد برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و شهروندان به کار گرفته خواهد شد.