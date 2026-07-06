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معاون اول رئیس جمهور در تماس با استانداران خراسان رضوی و قم، آخرین تمهیدات مراسم تشییع را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد ملی وداع و تشییع امام شهید همزمان با برگزاری مراسم تشییع در تهران، در ادامه پیگیریهای میدانی، با استانداران خراسان رضوی و قم به صورت تلفنی گفتوگو کرد و ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت و آمادگیهای اجرایی، بر تأمین ایمنی و سلامت تشییعکنندگان و هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور در این تماسها، گزارش آخرین وضعیت آمادگیها و اقدامات انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع در شهرهای قم و مشهد را از مسئولان استانی دریافت کرد و در جریان روند اجرای برنامهها قرار گرفت.
عارف با تأکید بر ضرورت تأمین ایمنی، سلامت و رفاه تشییعکنندگان، خواستار اتخاذ همه تدابیر لازم برای مدیریت مطلوب مراسم شد.
وی همچنین بر همافزایی، هماهنگی و همکاری همه نهادهای مردمی، دستگاههای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم در استانهای خراسان رضوی و قم تأکید کرد.