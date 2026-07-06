نور و سایه بر چهره اشکبارِ تهران، روایتی از اندوهِ فراق مردم ایران

امروز ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۵ شهر تهران، با انبوهی از جمعیت مشتاق، به سان نگینی درخشان در مسیر حرکت به سوی نور، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب را بدرقه کرد تا بار دیگر ثابت شود که این امت همیشه در صحنه، هرگز از راه روشن امام و رهبری خود جدا نخواهد شد. سیل خروشان عزاداران با مشت‌های گره کرده و چشمانی اشکبار، هم پیمانی دیرینه خود را با آرمان‌های انقلاب تجدید کردند و نشان دادند که این مسیر نورانی، با حضور نسل‌های جدید همچنان پرفروغ‌تر از همیشه ادامه خواهد یافت. حضور چند میلیونی در گرمای طاقت فرسا، نشان داد آرمان‌های رهبر شهید انقلاب چنان در جامعه نهادینه شده که هر تهدیدی را به فرصتی برای اتحاد و همبستگی ملی تبدیل می‌کند. این حضور کم نظیر، مهر تاییدی است بر اینکه این انقلاب و مسیر نورانی آن، تا رسیدن به اوج، همچنان پرشور و استوار ادامه خواهد یافت.

عکاس : محمد رضا مجاهد