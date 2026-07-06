به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،مرکز خراسان رضوی تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد برای تعطیلی سه روزه دانشگاه فردوسی مشهد، با هدف فراهم شدن شرایط لازم برای حضور دانشگاهیان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اتخاذ شده است.

همچنین، با توجه به اختصاص تمامی دانشکده‌های دانشگاه فردوسی به اسکان میهمانان این مراسم، اعضای هیئت علمی از روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه تا پایان مدت تعطیلی، امکان مراجعه به دانشکده‌ها را نخواهند داشت.