روزنامه‌نگار سوئیسی-ایتالیایی با انتشار تصویری از جمعیت میلیونی تشییع‌کنندگان در تهران، حضور مردم را سندی بر اصالت «دولت-ملت» ایران و دلیلی برای هراس غرب از قدرت ریشه‌دار تمدنی این مرز و بوم دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آنجلو جولیانو در یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق)، به تحلیل ابعاد حضور میلیونی مردم ایران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید پرداخت.

وی با طرح این پرسش که «چرا غرب از این وحدت تا این حد وحشت‌زده است؟»، نوشت: این جمعیت عظیم که دوشادوش هم راه می‌روند، تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه تجلی قدرت ایران و شکست‌ناپذیری تمدنی است که بر پایه ایمان، تاریخ عمیق و خانواده‌های منسجم بنا شده است.

جولیانو در ادامه تحلیل خود، ایران را سد محکمی در برابر پروژه‌های جهانی‌سازی توصیف کرد و افزود: جریان جهانی‌سازی به دنبال نابودی ساختار‌های اصیلی همچون مذهب، خانواده و مرز‌های ملی است تا کنترل مردم آسان‌تر شود، اما مردم ایران با وجود تمام فشار‌ها و تحریم‌ها، با این حضور حماسی نشان دادند که در برابر این نقشه‌ها محکم ایستاده‌اند.

این روزنامه‌نگار غربی در پایان خاطرنشان کرد: جهانی‌ساز‌ها از این قدرت هراسان هستند، زیرا تمدن‌های ریشه‌دار قابل خریدن یا شکستن نیستند و در نهایت پیروزی از آنِ کسانی است که بر عقیده و ریشه خود استوار مانده‌اند.

