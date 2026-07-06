به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ"میرحبیبی" در رابطه با افزایش برخی کلاهبرداری‌ها در سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات، بیان داشت: با گسترش استفاده مردم از فضای مجازی و اینترنت در تبادلات مالی و خدماتی، جرایم خاصی نیز بروز کرده‌اند که اولین شرط پیشگیری از آن ها، هوشیاری نسبت به پیشنهادات فریبنده طرف مقابل است.

وی یکی از موارد ضرر و زیان مردم و بازاریان را استفاده کلاهبرداران از رسید‌های جعلی برشمرد و از شهروندان خواست هنگام معاملات خود قبل از اطمینان از واریز وجه به حسابشان از تحویل کالا به خریدار خودداری و سامانه دریافت پیامک حساب‌های خود را فعال کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان همچنین بر دقت مردم نسبت به آگهی‌های اغوا کننده سایت‌های واسط همچون قیمت‌های پایین‌تر از عرف، تخفیفات بالا، مجبور کردن مشتری به پرداخت بیعانه قبل از مشاهده و دریافت کالا، هوشیاری نسبت به کالا‌های سرقتی و کالا‌های جعلی و غیرواقعی تاکید و بیان کرد: در برخی موارد فردی که با یک شهروند برای فروش کالا تماس گرفته پس از دریافت وجه مورد معامله دیگر پاسخگوی شهروند نبوده و لازم است نسبت به این ترفند‌ها هوشیار باشیم.