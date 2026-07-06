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معاون بینالملل حزب مؤتلفه اسلامی، با توصیف مراسم تشییع رهبر شهید بهعنوان جلوهای بیسابقه از وفاداری و انسجام ملی، تأکید کرد: حضور میلیونی مردم، بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا ترقی معاون بینالملل حزب مؤتلفه اسلامی با مقایسه مراسم تشییع رهبر شهید با آیین تشییع حضرت امام خمینی (ره)، اظهار کرد: در هر دو مراسم حضور داشتم و وقتی این دو صحنه را با هم مقایسه میکنم، بهروشنی میبینم که ملت ایران تا چه اندازه رشد کرده و عمق وفاداری خود را نسبت به ولایت افزایش داده است.
وی افزود: مردم از نخستین ساعات بامداد، در تاریکی هوا، در خیابانها و میادین حضور یافتهاند و با عشقی کمنظیر، رهبر شهید خود را بدرقه میکنند. این صحنهها حقیقتاً شگفتانگیز است و امیدواریم خداوند متعال به پاس این وفاداری، عنایت ویژهای به این ملت داشته باشد.
ترقی با اشاره به پیامهای این حضور گسترده، گفت: این مراسم سرشار از پیام است؛ از شعارها و پرچمها گرفته تا اشکها، اخلاص و احساسات مردم، همگی نشان میدهد ملت ایران تا چه اندازه رهبر خود را شناخته و قدرشناس خدمات اوست.
وی ادامه داد: با وجود همه مشکلات موجود در کشور، مردم بهخوبی میدانند که رهبرشان چگونه زندگی میکرد. برای نمونه، نقل شده است که وقتی یکی از دوستان مقداری گوشت برای ایشان برد، رهبر شهید فرمودند در منزل ما فریزر وجود ندارد و تنها به اندازه مصرف همان روز پذیرفتند. وقتی رهبر جامعه چنین سبک زندگی سادهای دارد، طبیعی است که مردم اینگونه عاشقانه به او ابراز ارادت کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: هر کسی که با اخلاص، ایثار و فداکاری به مردم خدمت کند، پاسخ آن را از همین ملت دریافت خواهد کرد. مردم بهخوبی میان کسی که خود و خانوادهاش را در راه اسلام و مردم تقدیم میکند، با کسانی که اموال ملت را غارت کرده و از کشور میگریزند و علیه نظام موضع میگیرند، تفاوت قائل هستند.
ترقی، حضور مردم را نشانه اتحاد، انسجام و وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: این انسجام برای دشمنان، بهویژه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، بسیار نگرانکننده است. پرچمهای سرخی که امروز در دست مردم دیده میشود، نماد خونخواهی رهبر شهید و بزرگترین مشت بر دهان یاوهگویان است.
وی با بیان اینکه این حضور بیانگر ارادهای راسخ برای ادامه راه انقلاب است، خاطرنشان کرد: با چنین ملتی، هیچ قدرتی نمیتواند مقابله کند یا اراده خود را بر آنان تحمیل نماید.
معاون بینالملل حزب مؤتلفه اسلامی درباره نقش این مراسم در تقویت همبستگی ملی، اظهار داشت: این حضور عظیم، خود بهتنهایی نشاندهنده پیوند عمیق ملت با ولایت است. مردمی که امروز رهبر شهید خود را بدرقه میکنند، همزمان با رهبر جدید نیز تجدید بیعت کردهاند.
وی افزود: همانگونه که روز گذشته مردم در مراسم وداع پیمان بستند، امروز نیز بر ادامه راه تمدن نوین اسلامی، زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج)، حمایت از رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای و ایستادگی در مسیر خونخواهی از آمریکا و صهیونیسم تأکید دارند.
ترقی تصریح کرد: این ملت با چنین پیمانی، متحد باقی خواهد ماند و هیچ عامل داخلی یا خارجی قادر نخواهد بود این انسجام و یکپارچگی را خدشهدار کند؛ مشروط بر آنکه مردم همواره گوش به فرمان رهبری باشند و به جنگ ترکیبی و عملیات رسانهای دشمنان اعتنایی نکنند.
وی در ادامه، این حضور را عامل تقویت روحیه مقاومت، امید اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانست و گفت: بسیاری از مخالفان و دشمنان انقلاب تصور نمیکردند چنین سرمایه عظیمی پشت سر نظام اسلامی قرار داشته باشد، اما امروز این سرمایه اجتماعی خود را آشکار کرده است.
این کارشناس مسائل سیاسی با تأکید بر اینکه این سرمایه اجتماعی در جهان کمنظیر است، اظهار داشت: گمان نمیکنم هیچ نظام سیاسی یا رهبری در دنیا از چنین پشتوانه مردمی برخوردار باشد. این سرمایه، مایه شکرگزاری و افتخار است و دشمن نیز از همین پشتوانه مردمی هراس دارد.
وی، نقش رسانهها را در بازتاب این رویداد مهم ارزیابی کرد و گفت: حضور گسترده رسانههای داخلی و خارجی در این مراسم، نشاندهنده اهمیت و جاذبه معنوی آن است. علاوه بر رسانههای رسمی، میلیونها شرکتکننده نیز خود به رسانه تبدیل شدهاند و با تلفنهای همراه، این حماسه را به سراسر ایران و جهان منتقل میکنند.
ترقی خاطرنشان کرد: رسانههای خارجی، برخلاف میل قدرتهای سلطهگر، نتوانستند عظمت و نظم این مراسم را نادیده بگیرند و ناچار شدند واقعیت این حضور باشکوه را بازتاب دهند؛ حضوری که مدیریت دقیق، نظم مثالزدنی و پذیرایی شایسته از مهمانان خارجی، جلوهای از اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.