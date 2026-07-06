به گزارش خبرگزاری صداوسیما متن کامل پیام فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

حسن اعتماد و تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی( مدظله العالی )در انتصاب مجدد جناب‌عالی به سمت "ریاست قوه قضاییه" که بیانگر شایستگی‌ها و توانمندی‌های آزموده شده آن برادر عزیز در نظام قضائی کشور است را صمیمانه تبریک تهنیت عرض می‌نمایم.

بی شک نصب العین قرار دادن انتظارات معظم له در پیام اخیر و مطالبات قائد شهید امت به ویژه در حوزه اجرای طرح تحول قضایی با بهره‌گیری ازتجارب ارزشمنددوره مدیریتی گذشته و انگیزه و ظرفیت‌های ارزنده موجود نزد مجاهدان پرچمدار عدالت درجامعه اسلامی، ضامن تداوم موفقیت‌های آن عالم عالیقدر در این سنگر خطیر است.

اینجانب ضمن اعلام آمادگی همکاری، هماهنگی و هم افزایی نیروهای مسلح مقتدر کشور برای همکاری‌های لازم با قوه قضاییه، توفیق جناب‌عالی و مجموعه خدوم قضائی کشور را در سایه عنایت حضرت ولیعصر (عج) و تبعیت از تدابیر، منویات و رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت و رهبری، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) ،را از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص)