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رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از پیشبینی تولید حدود ۲۹ هزار تُن این محصول از سطح ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار باغهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اعلام آغاز فصل برداشت زردآلو در استان، از پیشبینی تولید حدود ۲۹ هزار تُن این محصول از سطح ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار باغهای استان خبر داد.
محمدرضا اصغری اظهار کرد: با آغاز برداشت، محصولاتی نظیر ارقام عسگرآباد، اردوباد، شاهرودی، نصیری، تبرزه، شکرپاره و سفید ارومیه روانه بازار مصرف خواهند شد.
وی با اشاره به تمرکز تولید در شهرستانهای ارومیه، خوی، سلماس و ماکو تاکید کرد: شهرستان ارومیه با تولید ۱۹ هزار تُن، بیش از نیمی از کل تولید استان را به خود اختصاص داده و قطب اصلی تولید زردآلو در آذربایجانغربی محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: از میزان تولید استان، ۷۰ درصد به صورت تازهخوری و ۳۰ درصد در صنایع تبدیلی و تهیه خشکبار مصرف میشود که بخشی از آن نیز علاوه بر تامین نیاز داخلی، به سایر استانها و کشورهای همسایه صادر میگردد.
اصغری با اشاره به چالش سرمای دیررس بهاره در برخی سالها، تاکید کرد: با بهکارگیری گسترده سامانههای ضد سرمازدگی در باغها، میتوان علاوه بر کاهش خسارات، ظرفیت تولید و میزان برداشت این محصول را در آینده بیش از این میزان افزایش داد.
وی افزود: با بهرهگیری از ظرفیت اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی، برنامههای ترویجی، صدا و سیما و سایر رسانهها در انتشار هشدارها و توصیههای فنی، میزان خسارت سرمازدگی در باغات حدود هشت برابر و خسارت ناشی از تگرگ ۲۰ برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.