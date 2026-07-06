به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اعلام آغاز فصل برداشت زردآلو در استان، از پیش‌بینی تولید حدود ۲۹ هزار تُن این محصول از سطح ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار باغ‌های استان خبر داد.

محمدرضا اصغری اظهار کرد: با آغاز برداشت، محصولاتی نظیر ارقام عسگرآباد، اردوباد، شاهرودی، نصیری، تبرزه، شکرپاره و سفید ارومیه روانه بازار مصرف خواهند شد.

وی با اشاره به تمرکز تولید در شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس و ماکو تاکید کرد: شهرستان ارومیه با تولید ۱۹ هزار تُن، بیش از نیمی از کل تولید استان را به خود اختصاص داده و قطب اصلی تولید زردآلو در آذربایجان‌غربی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: از میزان تولید استان، ۷۰ درصد به صورت تازه‌خوری و ۳۰ درصد در صنایع تبدیلی و تهیه خشکبار مصرف می‌شود که بخشی از آن نیز علاوه بر تامین نیاز داخلی، به سایر استان‌ها و کشور‌های همسایه صادر می‌گردد.

اصغری با اشاره به چالش سرمای دیررس بهاره در برخی سال‌ها، تاکید کرد: با به‌کارگیری گسترده سامانه‌های ضد سرمازدگی در باغ‌ها، می‌توان علاوه بر کاهش خسارات، ظرفیت تولید و میزان برداشت این محصول را در آینده بیش از این میزان افزایش داد.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی، برنامه‌های ترویجی، صدا و سیما و سایر رسانه‌ها در انتشار هشدار‌ها و توصیه‌های فنی، میزان خسارت سرمازدگی در باغات حدود هشت برابر و خسارت ناشی از تگرگ ۲۰ برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.