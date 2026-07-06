کشف ۶ طاقه تور ممنوعه صید پرساین در تنگستان

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از کشف و توقیف ۶ طاقه تور ممنوعه پرساین به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در گشت مشترک این یگان و مرزبانی استان بوشهر خبر داد.