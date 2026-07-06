کشف ۶ طاقه تور ممنوعه صید پرساین در تنگستان
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از کشف و توقیف ۶ طاقه تور ممنوعه پرساین به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در گشت مشترک این یگان و مرزبانی استان بوشهر خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ دوم محسن منفردیان گفت: ماموران پایگاه حفاظت از منابع آبزیان بندر عامری در راستای حفاظت از ذخایر ارزشمند خلیج فارس و حمایت از حقوق صیادان قانونمند، عملیات گشتزنی و بازرسی خود را با موفقیت به اجرا گذاشتند.
وی افزود: در جریان این گشت، مأموران حفاظت منابع آبزیان موفق شدند ادوات صید غیرمجاز را در اسکلههای صیادی منطقه شناسایی و ضبط کنند.
فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر عنوان کرد: در این عملیات، تعداد دو طاقه تور ترال میگو، دو جفت تخته ترال و چهار حلقه طناب کشف و توقیف شد.
وی یادآور شد: استفاده از این ابزارها که منجر به صید بیرویه و نابودی زیستبوم دریایی میشود، طبق قانون ممنوع بوده و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
سرهنگ منفردیان از تداوم عملیاتهای مقابله با صید غیر مجاز خبر داد و گفت: از تمامی صیادان زحمتکش و قانونمند درخواست میشود تا با رعایت دقیق قوانین و مقررات صید، ضمن حفظ محیط زیست دریایی، به معیشت و حقوق یکدیگر احترام گذاشته و از اقدامات غیرقانونی که موجب آسیب به سفره مردم و نسلهای آینده میشود، خودداری کنند.